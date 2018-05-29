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Александр Гусев
© Sputnik Владимир Трефилов

Гусев о признании Абхазии Сирией: логичное и конструктивное решение

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Темы:
Признание Сирией Абхазии (13)
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Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев прокомментировал в эфире Sputnik признание Абхазии Сирийской Арабской Республикой.

"Безусловно, это знаковое событие. Сирийская арабская республика признала независимость Республики Абхазия, что свидетельствует о том, что сирийский народ понимает всю сложность с одной стороны ситуации, в том числе и на Кавказе. Все-таки Кавказ — это тоже граница, достаточно близкая к Сирийской Арабской Республике.

Думаю, что Башар Асад на правильном пути. Необходимо учитывать те процессы, которые сейчас происходят и на постсоветском пространстве, и в рамках стран Ближнего Востока.

Право на самоопределение является основополагающим. И с этой точки зрения, признание независимости Республики Абхазия народом Сирии является абсолютно правильным, логичным и конструктивным. Более того, это признание находится в рамках международного права и Устава ООН. Мы можем это только приветствовать", — отметил Гусев.

Темы:
Признание Сирией Абхазии (13)



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