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Николай Трапш

Политолог Трапш предположил, кто вслед за Сирией может признать Абхазию

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Темы:
Признание Сирией Абхазии (22)
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После Сирии признать независимость Абхазии могут страны- партнеры России и страны, находящиеся в конфронтации с Западом, сказал в эфире радио Sputnik Абхазия политолог Николай Трапш.

"Сложно предположить, кто следующим может признать независимость Абхазии. Здесь можно говорить об общем правиле. Это, во-первых, страны, которые находятся в партнерских отношениях с Россией, во-вторых, страны, которые находятся в активной конфронтации с Западом. Я бы не ждал быстрого признания Турцией, которая слишком завязана на Кавказ. Что касается Ирана, то если градус противостояния Ирана с Западом и с США, прежде всего, будет нарастать, то в какой-то момент в качестве элемента дипломатической деятельности наступит и такое признание. В зависимости от развития ситуации вокруг Сирии, возможно, что такое признание будет и от Иордании. Сейчас не так много стран, которые к России настроены позитивно и сами что-то решают в своей политике. Кроме того, есть такие государства, признание которых, откровенно говоря, не хотелось бы. Иран и Иордания- это, на мой взгляд, среднесрочная перспектива, если не будет каких-то радикальных экскалационных действий на Ближнем Востоке", — сказал Трапш в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Лианой Эбжноу.


Темы:
Признание Сирией Абхазии (22)



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