Политолог Трапш предположил, кто вслед за Сирией может признать Абхазию

"Сложно предположить, кто следующим может признать независимость Абхазии. Здесь можно говорить об общем правиле. Это, во-первых, страны, которые находятся в партнерских отношениях с Россией, во-вторых, страны, которые находятся в активной конфронтации с Западом. Я бы не ждал быстрого признания Турцией, которая слишком завязана на Кавказ. Что касается Ирана, то если градус противостояния Ирана с Западом и с США, прежде всего, будет нарастать, то в какой-то момент в качестве элемента дипломатической деятельности наступит и такое признание. В зависимости от развития ситуации вокруг Сирии, возможно, что такое признание будет и от Иордании. Сейчас не так много стран, которые к России настроены позитивно и сами что-то решают в своей политике. Кроме того, есть такие государства, признание которых, откровенно говоря, не хотелось бы. Иран и Иордания- это, на мой взгляд, среднесрочная перспектива, если не будет каких-то радикальных экскалационных действий на Ближнем Востоке", — сказал Трапш в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Лианой Эбжноу.



