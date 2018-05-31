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Гарри Делба
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Делба о форуме "Стратегия Абхазии-2025": нужны не лозунги, а план действий

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Московская абхазская диаспора инициирует проведение серии форумов "Стратегия 2025". Первый из них экономический. Своими ожиданиями от предстоящего 2 июня форума в интервью Sputnik поделился бизнесмен, член Совета по экономическому развитию Абхазии, представитель Московской абхазской диаспоры Гарри Делба.

"Мне бы хотелось, чтобы июньский форум поспособствовал тому, чтобы люди, которые определяют экономическую политику республики, ответили бы, чем они руководствуются в своей работе, на что направлены их усилия, каким образом они хотят добиться экономического роста. Я имею в виду не только правительство, но и политических, и общественных деятелей, членов Парламента, тех, кто старается принимать участие в выработке экономической политики и в принятии решений. Что они предлагают конкретно? Не заявления о том, что хочется улучшить жизнь сограждан и развить экономику. Это – лозунги. Наш разговор должен быть очень конкретным. Какую отрасль и каким образом развивать, какие законы для этого нужно принять, какая должна быть у нас налоговая система, какие административные барьеры нужно преодолеть и так далее. Очень хочется повести конкретный разговор, который отвечал бы на вопрос не что, а как делать. Московская абхазская диаспора, Абхазская диаспора в Турции, Всемирный абхазо-абазинский Конгресс выступили с инициативой разговора о том, что, когда и каким образом нужно сделать. Мне кажется, не только экономический форум в Сухуме, но и другие общественные собрания и дискуссии должны сосредоточиться на ответах на вопрос, что делать конкретно", — отметил Делба. 

2 июня в Абхазском Государственном университете пройдет Первый национальный форум "Стратегия  Абхазии 2025" на тему "Как обеспечить рост экономики Абхазии?", который положит начало проведению серии тематических форумов. В качестве центрального доклада на форуме будет представлена "Программа экономического развития Абхазии "25 шагов по развитию экономики Республики Абхазия до 2025 года". Мероприятие организовано Московской абхазской диаспорой при поддержке и участии Всемирного Конгресса абхазо-абазинского народа, Турецкой абхазской диаспоры и Абхазского государственного университета.



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