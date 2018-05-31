Делба о форуме "Стратегия Абхазии-2025": нужны не лозунги, а план действий

"Мне бы хотелось, чтобы июньский форум поспособствовал тому, чтобы люди, которые определяют экономическую политику республики, ответили бы, чем они руководствуются в своей работе, на что направлены их усилия, каким образом они хотят добиться экономического роста. Я имею в виду не только правительство, но и политических, и общественных деятелей, членов Парламента, тех, кто старается принимать участие в выработке экономической политики и в принятии решений. Что они предлагают конкретно? Не заявления о том, что хочется улучшить жизнь сограждан и развить экономику. Это – лозунги. Наш разговор должен быть очень конкретным. Какую отрасль и каким образом развивать, какие законы для этого нужно принять, какая должна быть у нас налоговая система, какие административные барьеры нужно преодолеть и так далее. Очень хочется повести конкретный разговор, который отвечал бы на вопрос не что, а как делать. Московская абхазская диаспора, Абхазская диаспора в Турции, Всемирный абхазо-абазинский Конгресс выступили с инициативой разговора о том, что, когда и каким образом нужно сделать. Мне кажется, не только экономический форум в Сухуме, но и другие общественные собрания и дискуссии должны сосредоточиться на ответах на вопрос, что делать конкретно", — отметил Делба.

2 июня в Абхазском Государственном университете пройдет Первый национальный форум "Стратегия Абхазии 2025" на тему "Как обеспечить рост экономики Абхазии?", который положит начало проведению серии тематических форумов. В качестве центрального доклада на форуме будет представлена "Программа экономического развития Абхазии "25 шагов по развитию экономики Республики Абхазия до 2025 года". Мероприятие организовано Московской абхазской диаспорой при поддержке и участии Всемирного Конгресса абхазо-абазинского народа, Турецкой абхазской диаспоры и Абхазского государственного университета.