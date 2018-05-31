Гаспарян: история с Бабченко – чудовищная ошибка СБУ

События в Киеве с участием "убиенного" Аркадия Бабченко являются чудовищной ошибкой спецслужб Украины, считает известный политический эксперт Армен Гаспарян.

Заявление ОБСЕ, заявление ПАСЕ, заявление Госдепа США — высказались все, потребовали немедленного раскрытия дела, и вдруг СБУ представляет живого и здорового Бабченко.

"Этим самым Украина поставила себя в крайне невыгодную ситуацию. Отныне, что бы они не говорили, а люди будут думать — это правда, или они нас снова "разводят"? А самое главное, встает вопрос: что же это за страна такая? Кто там вообще руководит? Если премьер-министр обвиняет в убийстве Бабченко лично Путина, значит, он просто не в курсе того, что происходит", — сказал эксперт в интервью Sputnik Беларусь.



