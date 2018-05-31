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Михаил Хорс
© Фото: VVK/Михаил Хорс

Хорс: к табаку надо относиться как к наркотику

Радио
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2020

О том, как уберечь подростка от употребления табака и как самому бросить курить, в интервью радио Sputnik рассказал психолог Михаил Хорс.

"Пока родитель сам курит, ребенок будет ориентироваться на родителя. Прежде всего, надо бросить самому относиться к табаку как к наркотику. Нужно проводить профилактику, надо объяснить ребенку, что табак — это наркотик, покуришь один раз — и будешь полжизни обязан это делать", — сказал Хорс в эфире радио Sputnik. 

Психолог отметил, что у всех курильщиков бывают ломки, которые курильщики называют собственным желанием, и это большая ошибка. Пока курильщики считает,  что курить — это их собственный выбор, они будут курить.

31 мая Всемирная Организация Здравоохранения  отмечает Всемирный день без табака.  В этот день ВОЗ привлекает внимание общественности к рискам, связанным с употреблением табака, и к эффективным мерам по снижению уровня потребления табака.




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