Хорс: к табаку надо относиться как к наркотику

О том, как уберечь подростка от употребления табака и как самому бросить курить, в интервью радио Sputnik рассказал психолог Михаил Хорс.

"Пока родитель сам курит, ребенок будет ориентироваться на родителя. Прежде всего, надо бросить самому относиться к табаку как к наркотику. Нужно проводить профилактику, надо объяснить ребенку, что табак — это наркотик, покуришь один раз — и будешь полжизни обязан это делать", — сказал Хорс в эфире радио Sputnik.

Психолог отметил, что у всех курильщиков бывают ломки, которые курильщики называют собственным желанием, и это большая ошибка. Пока курильщики считает, что курить — это их собственный выбор, они будут курить.

31 мая Всемирная Организация Здравоохранения отмечает Всемирный день без табака. В этот день ВОЗ привлекает внимание общественности к рискам, связанным с употреблением табака, и к эффективным мерам по снижению уровня потребления табака.