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Таисия Алания
© Sputnik / Томас Тхайцук

Алания о лагере на Ауадхаре: удивительное место, где дети раскрываются

Радио
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Руководитель детского эколого-туристического лагеря сухумского Дома юношества Таисия Алания в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала, как пройдет детский летний оздоровительный лагерь в горах.

"Это такое время года, когда головы детей свободны от учебы, и в них можно закладывать все, а они узнают очень многое. Близко знакомятся с природой, узнают ее, так ее ощущают, как нигде и никогда вместе. Дети испытывают восторг от встречи с природой, между детьми завязывается необыкновенная дружба. Как нигде проявляется отношение мальчиков к девушкам, стараются подставить свое плечо везде, где нужна помощь. Незабываемыми остаются и ночные посиделки у костра. Очень много самых ярких впечатлений, которые они сохраняют на всю свою жизнь", — отметила Алания в интервью радио Sputnik Абхазия.  




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