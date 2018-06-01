Алания о лагере на Ауадхаре: удивительное место, где дети раскрываются

"Это такое время года, когда головы детей свободны от учебы, и в них можно закладывать все, а они узнают очень многое. Близко знакомятся с природой, узнают ее, так ее ощущают, как нигде и никогда вместе. Дети испытывают восторг от встречи с природой, между детьми завязывается необыкновенная дружба. Как нигде проявляется отношение мальчиков к девушкам, стараются подставить свое плечо везде, где нужна помощь. Незабываемыми остаются и ночные посиделки у костра. Очень много самых ярких впечатлений, которые они сохраняют на всю свою жизнь", — отметила Алания в интервью радио Sputnik Абхазия.