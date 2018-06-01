Шашура о спецпризе "Нерсу" на играх в Москве: прошли там, где никто не ожидал

"Для нас в первую очередь это было тяжелым испытанием, потому что полигон обширный, полигон не знакомый нам. Но все же мы отличились – получили специальный приз. Нам вручили кубок и медали. Нас было всего трое, а в других подразделениях — по 20-25 человек. Нам троим нужно было защищать линию фронта, не подпускать в лес врага, не дать ему окружить нас. Мы прошли там, где никто не ожидал», — рассказал Шашура.

Крупнейшие страйкбольные игры "Сутки на броне", в которых участвовали более шести тысяч бойцов, проходили в Москве с 25 по 27 мая.