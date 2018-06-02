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Беслан Агрба.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Агрба о программе "25 шагов": нет смысла так долго рассматривать

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Темы:
Форум "Стратегия Абхазии 2025" (11)
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Глава абхазской диаспоры в Москве Беслан Агрба на национальном форуме "Стратегия-2025" высказал мнение, что нет смысла так долго рассматривать программу экономического развития Абхазии "25 шагов".

"Мне, кажется, нет смысла так долго рассматривать. Я объясню почему. Эта программа сделана до определенного этапа. На этом этапе надо было сказать, что такие подходы нас устраивают, такое видение Абхазии, как вы описали, и эти отраслевые драйверы роста и так далее, тоже нас устраивают. Давайте дальше подискутируем по шагу номер 23, 25 (Разработка и реализация дорожной карты повышения эффективности государственного управления и правоохранительных органов — ред.).

В итоге, мы в процессе дискуссии, например, пришли с правительством к консенсусу и тогда говорят, что такая программа принимается. Дальше надо садиться и писать дорожные карты. Это тот этап, к которому мы не перешли. Это этап, без одобрения и согласования с правительством которого, мы не можем двигаться дальше. Почему на этом этапе так долго принимается, я не знаю. Надеюсь, что наш форум поспособствует, что это будет реализовано и принято", — сказал Агрба. 

Первый национальный форум "Стратегия Абхазии 2025"  проходит в Сухуме. В качестве центрального доклада на форуме представлена Программа экономического развития Абхазии "25 шагов по развитию экономики Республики Абхазия до 2025 года".  Данная программа была представлена в октябре прошлого года в Москве правительством Абхазии, руководителем Московской абхазской диаспоры Бесланом Агрба и разработчиками программы из компании Strategy Partners Group.

Темы:
Форум "Стратегия Абхазии 2025" (11)



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