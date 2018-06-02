Ардзинба о программе "Стратегия Абхазии 2025": осталось только воплотить

"По всем направлениям, которые мы изучали, колоссальные возможности роста, осталось только воплотить это в жизнь. Любая программа — это попытка зафиксировать позицию государства, создать институты развития, жизненный цикл которых дольше жизненного цикла той или иной политической команды. Очень важно чтобы экономическая политика государства была неизменна хотя бы 10-15 лет, только тогда можно добиться кого-либо результата. Сегодняшняя программа принесет общий успех, если ее зафиксировать", — сказал Ардзинба в эфире радио Sputnik Абхазия.