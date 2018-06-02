Ардзинба о программе "Стратегия Абхазии 2025": осталось только воплотить

Министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба, выступая на форуме "Стратегия Абхазии 2025" отметил, что по всем направлениям, которые были изучены, при составлении программы экономического развития Абхазии "25 шагов по развитию экономики Республики Абхазия до 2025 года", есть колоссальные возможности роста в экономике.

"По всем направлениям, которые мы изучали, колоссальные возможности роста, осталось только воплотить это в жизнь. Любая программа — это попытка зафиксировать позицию государства, создать институты развития, жизненный цикл которых дольше жизненного цикла той или иной политической команды. Очень важно чтобы экономическая политика государства была неизменна хотя бы 10-15 лет, только тогда можно добиться кого-либо результата. Сегодняшняя программа принесет общий успех, если ее зафиксировать", — сказал Ардзинба в эфире радио Sputnik Абхазия.