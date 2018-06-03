Линденбратен о продолжительности жизни: не зависит от докторов

Доктор медицинских наук, профессор, руководитель научного направления Национального научно-исследовательского института общественного здоровья Александр Линденбратен в интервью Sputnik рассказал, от чего зависит продолжительность жизни.
Первый национальный форум на тему "Как обеспечить рост экономики Абхазии?" прошел в Сухуме 2 июня. В качестве центрального доклада на форуме была представлена программа экономического развития Абхазии "25 шагов по развитию экономики Республики Абхазия до 2025 года".
Международный форум по развитию парламентаризма, в котором примет участие около 400 делегатов из 97 стран, пройдет с 4 по 5 июня в Москве.
Очамчырский район, который после Гулрыпшского по площади занимает второе место среди всех районов Абхазии, богат уникальными архитектурными, историческими и природными достояниями.
Российская гвардейская военная база является гарантом безопасности Южной Осетии, заявил президент республики Анатолий Бибилов.
Автобус, который вез грузинских школьников на экскурсию в Баку, столкнулся с грузовиком и перевернулся на трассе в Азербайджане.
Делегация Национального Собрания Армении во главе с председателем Арой Баблояном четвертого июня отправится в Москву с двухдневным визитом.
Министерство обороны Казахстана разъяснило правила использования беспилотных летательных аппаратов на территории республики.
Бишкекская студентка прошла волонтерский отбор на Чемпионат мира по футболу — 2018 и скоро отправится в Россию, чтобы помогать в организации мирового первенства.
Цирк шапито приехал в Барановичи и выпустил верблюдов пастись на тренировочном поле местного футбольного клуба.
Загадочные белые круги в небе наблюдали жители сразу нескольких городов Латвии – мнения, что это, разделились.
На Вильнюсском железнодорожном вокзале сотрудники таможни задержали партию контрабандных сигарет, которая оценивается примерно в 900 тысяч евро.
Почему из года в год в Молдове растет число учащихся, которые получают оценку 10 автоматом в рамках экзаменов на степень бакалавра?
Девушка из Таджикистана, которая пять лет назад приехала учиться в российскую столицу, рассказала о своих впечатлениях о Москве.
Узбекско-американский автомобильный концерн GM Uzbekistan планирует увеличить стоимость своих авто на экспортных рынках.
В Таллинне открылась международная конференция "Следующие сто лет", посвященная 100-летию Эстонской Республики и обсуждению будущего страны.
Российская гвардейская военная база является гарантом безопасности Южной Осетии, заявил президент республики Анатолий Бибилов.
Автобус, который вез грузинских школьников на экскурсию в Баку, столкнулся с грузовиком и перевернулся на трассе в Азербайджане.
Делегация Национального Собрания Армении во главе с председателем Арой Баблояном четвертого июня отправится в Москву с двухдневным визитом.