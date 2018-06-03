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Александр Линденбратен
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Линденбратен о продолжительности жизни: не зависит от докторов

Радио
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Доктор медицинских наук, профессор, руководитель научного направления Национального научно-исследовательского института общественного здоровья Александр Линденбратен в интервью Sputnik рассказал, от чего зависит продолжительность жизни.

"Прежде всего мы должны уточнить, что мы понимаем под понятием "продолжительность жизни".  Зачастую это воспринимается, до какого возраста мы будем доживать. Если говорится, что поставлена задача увеличить продолжительность жизни до 78 лет, значит, нам осталось не так долго ждать, и мы будем жить по 78 лет. На самом деле не так. Показатель ожидаемой продолжительности предстоящей жизни – это гипотетический расчетный показатель, обозначающий, сколько предположительно проживет поколение, родившееся в этом году. Те, кто родились сейчас, если посмотреть принципиально на обозначенный, скажем в указе президента год, можно предположить, что проживут 78 лет. Но при условии, что они в течение всей жизни будут вести соответствующий образ, будут обеспечены соответствующей медицинской помощью и так далее. Поэтому отсюда очень важно понимать, что это не задача живущим уже сегодня в самом разном возрасте дожить до 78 лет. Это говорит о том, что мы должны сегодня озаботиться тем, что с самых ранних лет мы бы постарались вести такой образ жизни, который позволит решить поставленную задачу", — сказал ученый в эфире радио Sputnik





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