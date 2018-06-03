Линденбратен о продолжительности жизни: не зависит от докторов

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Абхазское рациональное: будут ли сделаны 25 шагов к развитию экономики Первый национальный форум на тему "Как обеспечить рост экономики Абхазии?" прошел в Сухуме 2 июня. В качестве центрального доклада на форуме была представлена программа экономического развития Абхазии "25 шагов по развитию экономики Республики Абхазия до 2025 года". 58

Парламентаризм, балет и Кремль: делегаты из Абхазии прибыли на форум в Москву Международный форум по развитию парламентаризма, в котором примет участие около 400 делегатов из 97 стран, пройдет с 4 по 5 июня в Москве. 21