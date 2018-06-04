Блогер Бардовская: Абхазия хорошее место для отдыха с семьей

О своих впечатлениях, об отдыхе в Абхазии, в интервью радио Sputnik рассказала блогер из Крыма Алена Бардовская, которая приехала специального для того, чтобы снять видеоролики, как здесь могут провести время молодые семьи с детьми.

"Для отдыха с ребенком в Абхазии хорошие условия, я не заметила ничего плохого, как писали мне перед отъездом сюда. Все зависит от того, как турист себя ведет, нужно понимать, что здесь свои традиции, правила, которым должен следовать обычный приличный человек. Менталитет, конечно, чувствуется, есть одна фишка, которую я заметила, здесь всем вокруг нужно знать все о тебе, что происходит у тебя, откуда ты. Я не знаю, сколько рук держало моего ребенка на руках, и мне это безумно нравится, потому что я считаю, что ребенок должен знать людей, не боятся", — отметила Бардовская в эфире радио Sputnik Абхазия.