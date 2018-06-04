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Владимир Герия
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Герия рассказал, как сохранить пчел и обезопасить мед при борьбе с мраморным клопом

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Темы:
Борьба с вредителями в Абхазии (97)
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Химические препараты, используемые в борьбе с мраморным клопом, являются ядовитыми веществами, потому не должны попадать в руки не по назначению. Начальник Государственной службы защиты растений Министерства сельского хозяйства Владимир Герия рассказал в эфире Sputnik о мерах безопасности при использовании пестицидов.

"Из концентрированного препарата готовится водный раствор, который становится менее токсичным веществом. Все препараты, используемые в Абхазии, относятся к третьей группе опасности для теплокровных. Это говорит о том, что для домашних животных, домашнего скота вещество не несет опасности. Но эти препараты токсичны для насекомых. Они уничтожают клопа, клещей, токсичны для пчел. Альтернативы быть не может. По степени действия все эти препараты двухкомпонентные. Один компонент действующего вещества находится на поверхности растений, другой компонент на протяжении  двух недель находится в сокодвижении растения. Категорическое требование избежать прямого попадания на пчел. Не должны подвергаться обработке медоносы – растения, которые находятся в стадии цветения. Обрабатываются растения, на которых накапливают силы плоды, но нет никаких медоносов. Естественно, угроза цветущей траве, сорной траве. Желательно скашивать луговую растительность. А самое главное, обработки нужно проводить в вечерние часы, когда пчелы не находятся на растениях, когда прямое попадание на пчел невозможно. Времени с вечера до утра достаточно, чтобы в сотни раз уменьшить вредоносность пестицидов", — сказал Владимир Герия. 

По словам Герия, в настоящее время завершился этап выхода вредителя на растения, происходит откладка яиц, появление личинок. Сейчас личинки начинают свою жизнедеятельность, они наиболее уязвимы перед опрыскиванием ядохимикатами, потому что на протяжении 3-4 недель активно не передвигаются, не могут летать.

В связи с распространением мраморного клопа в Абхазии есть необходимость масштабной борьбы с развитием вредителя. Исходя из того, максимальное количество мраморного клопа можно уничтожить с помощью химпрепаратов, в Абхазию разными каналами завозятся инсектициды. 

Активную борьбу с мраморным клопом в Абхазии специалисты ведут уже третий год.


Темы:
Борьба с вредителями в Абхазии (97)



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