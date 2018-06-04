Калягина о "липовых" путевках в Абхазию: опасайтесь больших скидок и предоплаты

Счет жертв мошенников, купивших "липовые" туристические путевки в Абхазию, ведется уже сотнями. О том, как не попасть в неприятную ситуацию, на что нужно обращать внимание при покупке путевки, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина.

"На сегодняшний день самая распространенная схема обмана – это создание очень красивого сайта на тот пансионат или гостиницу, которые в итоге окажутся пострадавшими вместе с пострадавшими, которые туда не попадут. Профессионально оформленный сайт не подвергает сомнению то, что он неофициальный. Сайт очень красочный, много фотографий, на нем размещают достоверную информацию о пансионате, сайт находится в топе по запросу в поисковике "отдых в Абхазии". Такой сайт существует, как правило, несколько месяцев, а потом закрывается. Покупка путевок на таких сайтах предлагается с большой скидкой и заранее, возможно, даже зимой. Людей призывают совершать раннее бронирование со стопроцентной предоплатой", — сообщила Анна Калягина.