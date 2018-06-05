Герия о безопасности при работе с химикатами от клопа: маска, спецодежда, штиль

Работающие с химическими веществами должны соблюдать требования безопасности, несмотря на то, что препараты, используемые в борьбе с мраморным клопом, минимально токсичны для человека, отметил в эфире радио Sputnik Абхазия начальник Государственной службы защиты растений Министерства сельского хозяйства Владимир Герия.

"Особенно это относится к людям, которые себя считают специалистами и профессионалами. Зачастую начинают пренебрегать мерами безопасности: респираторами для защиты органов дыхания, защитой кожных покровов. Это категорически нежелательно. Дождевой плащ, перчатки, респираторы механической очистки, которые продаются в строительных магазинах – это все спецодежда. Обязательно нужно работать в безветренную погоду, закрыв кожные покровы от попадания ядовитого вещества и предохранить органы дыхания. Вдыхаемый препарат намного вреднее, чем контакт с кожей. Это, конечно, несмертельно опасно, но приносит вред организму", — сказал Герия.