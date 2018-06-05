Бжания о российском маткапитале для Абхазии: вопрос взят в разработку

О работе первого международного форума "Развитие парламентаризма", который проходит в Москве в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал руководитель аппарата Парламента Абхазии Вадим Бжания.

"Вопрос о предоставлении маткапитала жителям Абхазии был воспринят, идея взята в разработку для изучения, речь идет о гражданах России, постоянно проживающих в Республике Абхазия. Детали этого предложения будут определяться далее", — сказал Бжания в эфире радио Sputnik Абхазия.

Руководитель аппарата Парламента Абхазии отметил, что такой форум способствует углублению межпарламентских связей для продвижения интересов как абхазской, так и российской стороны.

В Международном форуме "Развитие парламентаризма" принимают участие около 400 парламентариев и более 100 экспертов. Среди особых гостей – Почетный председатель Межпарламентского союза Пьер Фердинандо Казини, председатель ПАСЕ в 2005-2008 годах Рене Ван дер Линден, глава Парламентской ассамблеи Средиземноморья Педро Роке, председатель ПАСЕ в 2016-2017 годах Педро Аграмунт.