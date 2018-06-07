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Батал Агрба
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Агрба о льготах при оплате штрафов ГАИ: кроме злостных нарушителей

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Об эффекте от сокращения размеров административных штрафов в случае их оперативной оплаты в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал начальник ГАИ МВД Абхазии Батал Агрба.

Члены Кабинета Министров проголосовали за внесение изменения в постановление Кабинета Министров от 28 декабря 2017 года "О порядке сокращения размеров подлежащих оплате административных штрафов в случае их оперативной оплаты" на заседании в четверг 31 мая. При уплате административного штрафа за совершенное административное правонарушение, предусмотренное Кодексом об административных правонарушениях, не позднее пяти рабочих дней со дня вынесения постановления о наложении штрафа, он сокращается и подлежит оплате в размере 50% от суммы наложенного административного штрафа. 

Положение распространяется на все штрафы, за исключением правонарушений, связанных с управлением транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения. Кроме того, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения не предполагает возможности "скидки". Также "половинчатые" штрафы не будут действовать для водителей, которые причинили значительный материальный ущерб другим участникам движения, а также для лиц, не имеющих права управления транспортным средством.

"Данное постановление эффективно, дало результаты. В первую очередь наши граждане почувствовали это на себе. Пока рано подводить итоги, но в первом полугодии 2018 года, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, сумма платежей возросла, хотя и количество нарушений зарегистрировано больше в 2018 году. Для наших граждан это удобно. Управление транспортом в нетрезвом состоянии – это наиболее опасное деяние. Как показывает практика, самыми аварийными нарушениями являются нарушение скоростного режима, пересечение сплошной линии и управление транспортом в нетрезвом состоянии. Давать скидку нашим гражданам за нарушения, которые могут повлечь за собой ДТП со смертельным исходом, с тяжкими телесными повреждениями было бы неправильно и нецелесообразно. Каждый гражданин  должен понимать, что за данные нарушения он будет наказан по всей строгости закона", — сказал Агрба. 




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