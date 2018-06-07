Политолог Жаров: Путин прав, что третья мировая война невозможна

Президент России Владимир Путин прав, что третья мировая война невозможна для продолжения существования человеческой цивилизации, потому что она приведет уже к концу человечества, сказал политолог Максим Жаров в эфире радио Sputnik.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал возможность третьей мировой войны.

Российский лидер вспомнил цитату Эйнштейна, который говорил, что не знает, какими средствами ее будут вести.

"Можно вспомнить Эйнштейна. Он сказал: "Я не знаю, какими средствами будет вестись третья мировая война. Но четвертая мировая будет вестись при помощи камней и палок". Вот это понимание, что третья мировая может оказаться концом для сегодняшней цивилизации, оно должно сдерживать нас от крайних и чрезвычайно опасных действий на международной арене", — отметил президент России.

Также Владимир Путин добавил, что в середине XX века в мире установилось относительное спокойствие. Несмотря на наличие множества региональных конфликтов, войны глобальной, такой как Вторая мировая, больше не было. Это было обеспечено тем, что между главными державами был установлен стратегический паритет.

"Страх взаимного уничтожения сдерживал всегда участников международного общения и ведущие военные державы от резких движений, заставлял уважать друг друга", — подытожил Владимир Путин.

"Да, действительно, Владимир Путин прав, третья мировая война невозможна для продолжения существования человеческой цивилизации, потому что она приведет уже к концу человечества. Даже однократное применение ядерного оружия, которое есть сегодня у многих стран, приведет к полному исчезновению жизни на земле. Поэтому Путин прав и поэтому наша страна сейчас делает все возможное, чтобы остановить всевозможные американские провокации на счет третьей мировой войны, и в Сирии, и в ситуации с Северной Кореей. Путин говорит о том, что необходимо самим странам, ведущим мировым державам очень внимательно подходить к крупным международным конфликтам, не провоцировать друг друга на применение силы и не вводить друг друга в искушение применить ядерное оружие. Россия сейчас является центром силы, центром сопротивления новой американской политике, которая ведет к разрастанию угрозы новой мировой войны. Авторитет Владимира Путина и России в мире весьма высок, та политика, которую проводит наша страна по сдерживанию американских поползновений вновь развязать какие-то военные конфликты, вызывает у других стран чувство сопричастности, и мы видим, как Иран, Турция, Китай очень активно поддерживают Россию на этом направлении", — отметил политолог в эфире радио Sputnik.