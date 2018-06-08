Шоуа о фотовыставке "Книга путешествий": в каждой работе частичка моей жизни

"Это небольшие отрезки времени моей жизни, это небольшие куски, эмоциональные, то, что я увидел, чем я хотел поделиться. Каждая фотография — отражение нескольких секунд моей жизни, я захотел оставить для себя память о тех интересных моментах. Все фотографии я сам печатал у себя в лаборатории, и каждая работа единственная в своем роде, нет дубликатов", — рассказал Шоуа в эфире радио Sputnik Абхазия.

Артист рассказал, как на открытии фотовыставки многие посетители подложили под рамки записки с именами и номерами телефонов. Александр отметил, что непременно сделает дубликаты этих фотографий, и они окажутся уже у них.

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