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Александр Шоуа
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Шоуа о фотовыставке "Книга путешествий": в каждой работе частичка моей жизни

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О своей первой фотовыставке "Книга путешествий", которая открылась в Сухуме, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал популярный певец Александр Шоуа.

"Это небольшие отрезки времени моей жизни, это небольшие куски, эмоциональные, то, что я увидел, чем я хотел поделиться. Каждая фотография — отражение нескольких секунд моей жизни, я захотел оставить для себя память о тех интересных моментах. Все фотографии я сам печатал у себя в лаборатории, и каждая работа единственная в своем роде, нет дубликатов", — рассказал Шоуа в эфире радио Sputnik Абхазия. 

Артист рассказал, как на открытии фотовыставки многие посетители подложили под рамки записки с именами и номерами телефонов. Александр отметил, что непременно сделает дубликаты этих фотографий, и они окажутся уже у них.

Подробности слушайте в подкасте.  




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