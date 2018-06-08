Бебия о краже уникальных растений из Сухумского ботсада: руки опускаются

"Безопасность в Ботаническом саду Сухума на самом низком уровне. Недавно мы высадили очень редкое летнее растение, которое выращивается в теплице. Виктория королевская – очень редкое растение, гордость для любого ботанического сада. Его семена очень трудно достать, но нам удалось их достать и вырастить два экземпляра в теплице. Через день после высадки растение вытащили из горшка и унесли. Сейчас мы связались со всеми ботаническими садами бывшего СССР, но нигде не можем найти семена этого растения, чтобы снова размножить и представить его в открытый грунт, в водоем для обозрения. Наши туристы удивлялись, что здесь есть такое растение, которого нет даже в Москве. Возможно где-нибудь мы достанем семена, но руки опускаются после такого. Для чего делать, выращивать, если все уничтожается одним махом людьми, сознание которых на самом низком уровне? Более того, еще одно уникальное коллекционное растение тоже выкрали из Ботанического сада, выкопали из грунта. Это клен дланевидный красной формы", — рассказал Сергей Бебия.