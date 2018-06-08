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Сергей Бебия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Бебия о краже уникальных растений из Сухумского ботсада: руки опускаются

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Гордость Ботанического сада Сухума королевская кувшинка Виктория, редкий и дорогой вид растения, была похищена неизвестными. О проблемах одного из старейших ботанических садов на Кавказе в эфире радио Sputnik рассказал заведующий отделом интродукции растений Института ботаники Абхазии Сергей Бебия.

"Безопасность в Ботаническом саду Сухума на самом низком уровне. Недавно мы высадили очень редкое летнее растение, которое выращивается в теплице. Виктория королевская – очень редкое растение, гордость для любого ботанического сада. Его семена очень трудно достать, но нам удалось их достать и вырастить два экземпляра в теплице. Через день после высадки растение вытащили из горшка и унесли. Сейчас мы связались со всеми ботаническими садами бывшего СССР, но нигде не можем найти семена этого растения, чтобы снова размножить и представить его в открытый грунт, в водоем для обозрения. Наши туристы удивлялись, что здесь есть такое растение, которого нет даже в Москве. Возможно где-нибудь мы достанем семена, но руки опускаются после такого. Для чего делать, выращивать, если все уничтожается одним махом людьми, сознание которых на самом низком уровне? Более того, еще одно уникальное коллекционное растение тоже выкрали из Ботанического сада, выкопали из грунта. Это клен дланевидный красной формы", — рассказал Сергей Бебия. 




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