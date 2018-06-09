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Снежана Зачепа
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Зачепа: дорогое вино не значит качественное

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Эксперт в области виноделия Снежана Зачепа в интервью радио Sputnik отметила, что высокая стоимость вина не всегда свидетельствует о его высоком качестве.

"Человек при "слепых" дегустациях, без знания бренда и визуальных деталей, почти всегда выбирает недорогое вино, которое обычно качественное и вполне соответствует цене. При этом надо понимать, что дорогое вино — это долгая выдержка в бочке, а дубильные ноты нравятся не всем. Дорогое оно потому, что в него вложено много ресурсов: нужны бочка, дорогие бутылка, этикетка, пробка и так далее", — пояснила Зачепа в интервью радио Sputnik Молдова.

Она добавила, что высокая стоимость вина часто складывается из-за брендовой накрутки.
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