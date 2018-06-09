Логуа: базовые иллюзии делают нас уязвимыми перед мошенниками

"Мошенники играют на простых человеческих слабостях. В принципе, желание сэкономить, вполне себе нормально. Чаще всего мы теряем бдительность, если уже где-то слышали информацию. Рекламная индустрия, в общем-то, построена на использовании наших слабостей. Мало того, что можно приобрести вещь дешево, мошенники часто плачутся, что им срочно нужны деньги. Включаются человеческие слабости, такие как гордыня и тщеславие. Мало того, что нам выгодно, мы к тому же и хороший поступок совершаем, помогли нуждающемуся. Это усыпляет нашу бдительность. Часто люди думают, это может случиться с кем угодно, только не с ними. Это одна из базовых человеческих иллюзий, которая и делает нас уязвимыми. Человек, который в контакте с собой и с реальностью, избавляется от гордыни, тщеславия, базовых иллюзий, признает, что может быть обманут, он повышает свою бдительность", — сказала Логуа.