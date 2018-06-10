Сакаев о "Широколобом": история любви, предательства, спасения и смерти

"Я впервые рассказ "Широколобый" прочел в 1993 году. С тех пор Фазиль Искандер запал в меня. Хотя первая встреча произошла 1988 году, когда "Кролики и удавы" был напечатан в журнале" Юность", я помню, это произвело тогда неизгладимое впечатление, что так можно писать, так просто, и в то же время всеобъемлюще. Идея поставить "Широколобого" все время сидела в голове, и было колоссальное желание сделать его. Когда возникло такое предложение от Хинтба поработать именно над Искандером, тут все совпало. В театре Искандера, ставить Искандера, ставит Искандэр", — сказал Сакаев в эфире радио Sputnik Абхазия.