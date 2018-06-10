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Искандер Сакаев
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Сакаев о "Широколобом": история любви, предательства, спасения и смерти

Радио
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О премьере спектакля РУСДРАМа по притче Фазиля Искандер "Широколобый" в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал режиссер-постановщик Искандэр Сакаев.

"Я впервые рассказ "Широколобый" прочел  в 1993 году. С тех пор Фазиль Искандер запал в меня. Хотя первая встреча произошла 1988 году, когда "Кролики и удавы" был напечатан в журнале" Юность", я помню, это произвело тогда неизгладимое впечатление, что так можно писать, так просто, и в то же время всеобъемлюще. Идея поставить "Широколобого" все время сидела в голове, и было колоссальное желание сделать его.  Когда возникло такое предложение от Хинтба поработать именно над Искандером, тут все совпало. В театре Искандера, ставить Искандера, ставит Искандэр", — сказал Сакаев в эфире радио Sputnik Абхазия.

Теги:
театр, спектакль, Широколобый, РУСДРАМ, Фазиль Искандер, Искандэр Сакаев



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