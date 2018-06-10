Вехов о влиянии гаджетов на человека: падает интеллект

Как влияют гаджеты, и другие цифровые технологии на человека, в интервью радио Sputnik рассказал эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры юриспруденции интеллектуальной собственности и судебной экспертизы МГТУ имени Баумана Виталий Вехов.

"Не компьютеры управляют нами, а именно разработчики программных систем с помощью закладок, с помощью хороших презентаций. Мы потребляем то, что закладывают в наши смартфоны, в наши компьютерные устройства разработчики этих программных систем. И не всегда то, что мы потребляем, идет на пользу человечеству.

У нас идет небольшое оглупление молодого населения, которое мы наблюдаем после каждого набора в наш, в том числе, ведущий московский вуз. Интеллект падает в связи с тем, что студенты, абитуриенты, школьники, уже не утруждают свой мозг переработкой информации, они все перекладывают на компьютерные гаджеты", — отметил Вехов в интервью радио Sputnik.