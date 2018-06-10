Аджинджал об игре сборной Абхазии на ЧМ ConIFA в Лондоне: это провал

"Нет одной причины, надо все рассматривать в комплексе. Констатируя факт, могу сказать, что мы попали в самую сильную группу, это показал турнир. Две команды из нашей группы оказались в финале. Именно в матчах с этими соперниками нам не удалось проявить себя в полной мере, мы не показали, не реализовали, весь своей потенциал. Наши соперники были более целостными, нежели мы. Нам нужно системно подходить к подготовке национальной сборной, у нас, к сожалению, все происходит очень стихийно. Мы не проводим основательную подготовку, в этом кроется наша неудача. В этом году мы собрались за 12 дней до начала Чемпионата, и у нас было очень много организационных проблем. Я не оправдываю наш провал, по другому это и не назвать, все таки мы действующие чемпионы и наш статус не позволял нам занять 9-ое место", — рассказал Аджинджал в эфире радио Sputnik Абхазия.

