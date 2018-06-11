Около тридцати новых видов растений высадили в Ботаническом саду Сухума весной 2018 года. Об успехе абхазских ученых в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал заведующий отделом интродукции растений Института ботаники Абхазии Сергей Бебия.
Бебия о новинках Ботанического сада Сухума: успех в непростое время
/
"Весной этого года мы высадили около тридцати видов новых для нашего Института ботаники древесных растений, выращенных нами здесь, непосредственно в Ботаническом саду. Это большой успех в непростое время для нашей страны. Те, кто помогает в нашей работе по высадке растений в этом году, – это уникумы", — сказал Бебия.
О "страшных" функциях, плюсах стресса и о том, как не превратить студентов в "бездумные машины", рассказал в беседе с корреспондентом Sputnik Абхазия молодой преподаватель математики в МГТУ имени Баумана, сотрудник Вычислительного центра РАН, кандидат физико-математических наук Астамур Багапш.