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Завотделом интродукции растений Института ботаники Академии Наук Абхазии, профессор Сергей Бебия
© Sputnik Владимир Бегунов

Бебия о новинках Ботанического сада Сухума: успех в непростое время

Радио
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Около тридцати новых видов растений высадили в Ботаническом саду Сухума весной 2018 года. Об успехе абхазских ученых в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал заведующий отделом интродукции растений Института ботаники Абхазии Сергей Бебия.

"Весной этого года мы высадили около тридцати видов новых для нашего Института ботаники древесных растений, выращенных нами здесь, непосредственно в Ботаническом саду. Это большой успех в непростое время для нашей страны. Те, кто помогает в нашей работе по высадке растений в этом году, – это уникумы", — сказал Бебия. 

Теги:
Сухумский ботанический сад, Сухум, Абхазия



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