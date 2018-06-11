Бебия о новинках Ботанического сада Сухума: успех в непростое время

"Весной этого года мы высадили около тридцати видов новых для нашего Института ботаники древесных растений, выращенных нами здесь, непосредственно в Ботаническом саду. Это большой успех в непростое время для нашей страны. Те, кто помогает в нашей работе по высадке растений в этом году, – это уникумы", — сказал Бебия.