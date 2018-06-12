Делба о конференции в Москве: "пощупали руками" электронное взаимодействие судов

О конференции "Суд 21 века: технологии на службе правосудия" в Москве и о том, чем она была привлекательна для абхазской судебной системы, в эфире радио Sputnik рассказала председатель Верховного суда Абхазии Манана Делба.

"Данная конференция была приурочена к закрытию совместного проекта Всемирного банка и Российской Федерации. Проект назывался "Поддержка судебной реформы". В рамках предусматривающих судебную реформу законов, принятых в 2015 году в Абхазии и частично вступивших в силу с января 2016 года Конституционный закон о судебной власти предусматривает необходимость внедрения в судах общей юрисдикции, а также в Конституционном и Арбитражном судах автоматизированную судебно-информационную систему. В рамках конференции в Москве была возможность воочию увидеть работу аналогичной системы в Мосгорсуде. Конечно, для нас это было важно, тем более что у нас этот закон уже принят", — отметила Делба в эфире радио Sputnik Абхазия.