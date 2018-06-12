23:30 12 Июня 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 23°C
Прямой эфир
  • USD62.34
  • EUR73.37
Поиск
Манана Делба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Делба о конференции в Москве: "пощупали руками" электронное взаимодействие судов

Радио
Получить короткую ссылку
2610

О конференции "Суд 21 века: технологии на службе правосудия" в Москве и о том, чем она была привлекательна для абхазской судебной системы, в эфире радио Sputnik рассказала председатель Верховного суда Абхазии Манана Делба.

"Данная конференция была приурочена к закрытию совместного проекта Всемирного банка и Российской Федерации. Проект назывался "Поддержка судебной реформы". В рамках предусматривающих судебную реформу законов, принятых в 2015 году в Абхазии и частично вступивших в силу с января 2016 года Конституционный закон о судебной власти предусматривает необходимость внедрения в судах общей юрисдикции, а также в Конституционном и Арбитражном судах автоматизированную судебно-информационную систему. В рамках конференции в Москве была возможность воочию увидеть работу аналогичной системы в Мосгорсуде. Конечно, для нас это было важно, тем более что у нас этот закон уже принят", — отметила Делба в эфире радио Sputnik Абхазия.  




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Гурам Карсанов
    Мусорный ветер

    Радиоведущий Гурам Карсанов рассказал о проблеме Южной Осетии с утилизацией мусора и путях ее решения.

  • Девушка в наручниках, фото из архива
    Позолоти ручку!

    В Азербайджане задержали лжегадалку, которая выманивала у доверчивых граждан деньги и драгоценности, - жертвами обмана стали жители пяти районов страны.

  • Акоп Симонян
    Царская находка

    Археолог рассказал об уникальной находке, обнаруженной во время раскопок на месте усыпальницы армянских царей в селе Ахцк.

  • Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным
    Латвия – не Крым

    Почему российский президент Владимир Путин не сможет спасти от притеснений русскоязычных жителей Латвии, рассказал политолог и журналист Армен Гаспарян.

  • Бронетранспортер США Stryker, архивное фото
    Танки наши быстры

    Второе за неделю ДТП с участием бронетехники НАТО произошло в Литве – в аварии пострадал американский солдат.

  • Табачная фабрика
    Взять на испуг

    С 1 июля в Молдове перестанут продавать пачки сигарет старого образца без "пугающих" картинок, напоминающих о вреде курения.

  • Гурам Карсанов
    Мусорный ветер

    Радиоведущий Гурам Карсанов рассказал о проблеме Южной Осетии с утилизацией мусора и путях ее решения.

  • Девушка в наручниках, фото из архива
    Позолоти ручку!

    В Азербайджане задержали лжегадалку, которая выманивала у доверчивых граждан деньги и драгоценности, - жертвами обмана стали жители пяти районов страны.

  • Акоп Симонян
    Царская находка

    Археолог рассказал об уникальной находке, обнаруженной во время раскопок на месте усыпальницы армянских царей в селе Ахцк.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Магистральный грузовоз МАЗ-2000 Перестройка, продукция Минского автомобильного завода
Концепт-кары времен Советского Союза
Ночное пламя: как сотрудники МЧС тушили лесной пожар в Гагре
Ночное пламя: как сотрудники МЧС тушили лесной пожар в Гагре
Как приехать в Абхазию
С визой и без: как попасть иностранцу в Абхазию

Соцсети

Sputnikabkhazia