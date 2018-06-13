Мархолия о детском мюзикле в Абхазии: наш первый опыт

"Это первый детский мюзикл. Мы взвалили на себя такую ответственность, детки пока еще не актеры, это наш первый опыт, и надеемся, что все пройдет хорошо. Мюзикл поставлен на основе сказок, на которых мы выросли, это сказки "Союзмультфильма", диснеевские сказки. Первоначально хотели назвать мюзикл "Сказка сказок", а потом сюжет у нас так повернулся, изменили сценарий, что мы решили назвать его "Волшебным глобусом". Детки активно готовятся, у них каждый день репетиции, конечно же, они очень сильно устали, но я объясняю, какую ответственность мы на себя взвалили, и что пути назад уже нет", — рассказала Мархолия в эфире радио Sputnik Абхазия.