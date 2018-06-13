Кошкин об угрозе Эрдогана применить С-400: предупреждение США и НАТО о "красной черте"

Анкара готова использовать российские зенитные ракетные комплексы С-400 при необходимости, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает газета Hurriyet Daily News.

"Мы не просто закупим С-400 и разместим их на складе. В случае необходимости мы будем их использовать. Это оборонные системы. Что же мы будем с ними делать, если не использовать?" — приводит издание слова турецкого лидера.

Эрдоган также отметил, что на протяжении нескольких лет Анкара запрашивала подобное вооружение у США, однако получала отказ. По словам президента, Турция "устала" от этого.

В эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал слова турецкого лидера.

"На сегодняшний день (Реджеп Тайип) Эрдоган продолжает вести независимую внешнюю политику и демонстрирует Соединенным Штатам и НАТО, что его позиция самостоятельная и довольно решительная. Вот почему дивизионы С-400, в принципе, Эрдоган готов не просто использовать как довод, но и как военную силу: для доказательства того, что он сам принимает решения. Хотя пока, как мы видим, он не переходит "красную черту" в отношениях с НАТО и Соединенными Штатами Америки. Но он предупреждает, что бы к этой "красной черте" ни НАТО, ни США не приближались в отношениях с Турцией", — сказал Андрей Кошкин.



