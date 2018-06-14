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Савелий Читанава
© Sputnik / Томас Тхайцук

Читанава об озеленении в Абхазии: проект должен стать долгосрочным

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В Абхазии будет разработан проект озеленения парковых зон столицы и центральной трассы, отметил в интервью радио Sputnik Абхазия председатель Государственного комитета по экологии и охране природы Савелий Читанава.

Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия дал поручение Госкомитету по экологии и охране природы, Институту экологии совместно с Институтом ботаники создать и представить до 30 июня проект озеленения центральной трассы республики и парковых зон Сухума.

"Будет разработан проект озеленения центральной трассы республики и парковых зон Сухума.  Решение этого вопроса давно назрело, как выразился сам Геннадий Леонидович, у нас в Абхазии имеются насаждения времен принца Ольденбургского и немного деревьев, высаженных в советское время. Хотя это и образное выражение, но оно очень показательное. В Сухуме давно не проводятся плановые мероприятия по посадке декоративных растений. Вообще, отсутствует сам план озеленения. Я хочу пообщаться с Геннадием Леонидовичем, я хотел бы, чтобы это поручение было не одномоментным, а чтобы оно вылилось в некий проект, по которому производились бы дальнейшие согласованные плановые мероприятия по декоративному озеленению парков, скверов, улиц и так далее", — сообщил Читанава. 





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