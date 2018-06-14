Читанава об озеленении в Абхазии: проект должен стать долгосрочным

Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия дал поручение Госкомитету по экологии и охране природы, Институту экологии совместно с Институтом ботаники создать и представить до 30 июня проект озеленения центральной трассы республики и парковых зон Сухума.

"Будет разработан проект озеленения центральной трассы республики и парковых зон Сухума. Решение этого вопроса давно назрело, как выразился сам Геннадий Леонидович, у нас в Абхазии имеются насаждения времен принца Ольденбургского и немного деревьев, высаженных в советское время. Хотя это и образное выражение, но оно очень показательное. В Сухуме давно не проводятся плановые мероприятия по посадке декоративных растений. Вообще, отсутствует сам план озеленения. Я хочу пообщаться с Геннадием Леонидовичем, я хотел бы, чтобы это поручение было не одномоментным, а чтобы оно вылилось в некий проект, по которому производились бы дальнейшие согласованные плановые мероприятия по декоративному озеленению парков, скверов, улиц и так далее", — сообщил Читанава.



