Аблотия: фильмы Говорухина воспитывают и правдивы

"По-моему, в 1984 году я был на фестивале в Тбилиси, когда еще там работал. Туда приезжал мой мастер Георгий Данелия, и он меня познакомил с Говорухиным. Они долго разговаривали. Тогда как раз вышел фильм "Место встречи изменить нельзя". Конечно, мы потеряли большого режиссера. По его фильмам можно было судить историю России и СССР. Говорухин бывал в Абхазии, снимал здесь фильм "Робинзон Крузо". Он входил в десятку лучших режиссеров Советского Союза. Характерно, что ни в одном фильме нет ни одного драматургического прокола. Всегда все выстроено, понятно и очень увлекательно. Его фильмы и воспитывали, и они правдивы", — сказал Аблотия.

Скончался Станислав Говорухин, сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Станислав Говорухин — Народный артист Российской Федерации, сценарист, режиссер картин "Вертикаль", "Место встречи изменить нельзя", "Пираты XX века", "В поисках капитана Гранта", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину" и многих других. Принимал активное участие в политической жизни, являясь членом партии "Единая Россия". В 2000 году был кандидатом в президенты страны.