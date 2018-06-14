Нанба о маршруте "Искандеровская Гагра": акцент не на эпизоды, а на персонажи

Во второй день фестиваля "Стоянка человека" состоялась презентация литературного маршрута "Искандеровская Гагра". Инициатор проекта и одна из разработчиков маршрута Сария Нанба в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала о том, чем новый маршрут отличается от прошлогоднего "Чик в Мухусе".

"Карта "Искандеровская Гагра" отличается от литературной карты "Чик в Мухусе". В ней мы попытались отразить именно визуальный эффект. Мы показали встречу Сандро с принцем Ольденбургским в парке принца, отобразили Картучиху – массажистку принца. То есть формат этой карты иной. Она связана непосредственно со стилем изложения произведений. Шазина Агрба до последнего очень хотела, чтобы эпизоды из произведений вошли в карту, но стиль изложения и специфика произведений не позволяет делать карту Гагры по подобию карты Сухума", — рассказала Сария Нанба.



