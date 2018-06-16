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Анжела Арчелия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Арчелия: загорать до черноты опасно для здоровья

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О том, как нужно правильно загорать на море, не навредив своему организму, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала врач-терапевт Анжела Арчелия.

"Первые два-три дня загорать нежелательно, кожа должна адаптироваться, потому что ультрафиолетовые лучи, помимо пользы, могут нанести вред. Первые дни рекомендуются наносить на кожу крем против загара, потом только — для загара. Нельзя загорать несколько часов, до облупления кожи, это очень вредно. Нужно загорать в первой половине дня, до 12 часов максимум. Как холод, так и жара — стресс для организма. Прежде чем начать загорать, нужно посидеть в тени три-пять минут, затем принять солнечные ванны и только потом окунуться в море. Загорать до черноты опасно для здоровья", — заключила Арчелия в эфире радио Sputnik Абхазия. 




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