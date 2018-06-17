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Галина Кирьякова
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Кирьякова: у противников прививок – плохая историческая память

Радио
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Врач-инфекционист говорит о том, к чему приводит отказ от прививок.

Человечеству удалось справиться со многими страшными заболеваниями. Эксперты связывают это в том числе с массовой вакцинацией. Однако, несмотря на то, что на дворе 21 век, в мире не так давно появилось движение противников вакцинации, которое, как ни странно, ширится.

У противников прививок плохая историческая память — такое мнение в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказала заведующая реанимационным отделением Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова.

"Если бы мы могли перенестись в 19 век, когда люди массово умирали от дифтерии, и сейчас об этом мы знаем из художественных произведений, то многое стало бы ясным. И это ведь не про чуму или холеру, это про страшную болезнь, которая еще недавно была обычным явлением. А полиомиелит? У нас и сейчас перед глазами люди, парализованные вследствие этой болезни", — сказала врач.

Риск при вакцинации присутствует всегда, однако он несопоставим с риском заболеть смертельно опасным заболеванием.

"В медицине были сделаны огромные шаги и успехи, и нельзя это сейчас сводить к нулю непонятно, на каком основании. В любой медицинской манипуляции есть определенный риск. Это осознанный риск. В любой стране и на Западе, и на Востоке, даже когда вы идете исправлять нос или делать татуаж бровей. А сколько есть шоков на антибиотики? То же самое и с вакцинацией", — объяснила Кирьякова.

Интернет-знатоки, к сожалению, не предоставляют всю полноту информации, в том числе о последствиях отказа от вакцинации, напомнила Кирьякова.

"Гуляет в интернете статейка, никем не доказанная, что прививки вызывают аутизм. Эту статью все распространяют. Но никто не распространяет статьи про реальные смерти, к примеру, от гепатита В из-за не сделанной по глупости прививки", — резюмировала врач.





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