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Лука Гаделия.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гаделия о концертах в Пицунде: путешествие по музыкальным эпохам

Радио
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Органист Лука Гаделия в интервью Sputnik Абхазия рассказал о программе воскресных концертов "Органный променад"в Пицундском храме.

"Программа концертов разнообразна, от музыки эпохи барокко до музыки XX века. Из концерта в концерт программа будет обрастать новыми жанрами. Концерты продлятся до октября месяца. Все концерты будут проходить в одно отделение, продолжительностью в один час. Это такой лимит времени, чтобы публику не перекормить музыкой, и в то же время, чтобы зритель получил некий экскурс по разным эпохам музыки. Зачастую на органный концерт приходят впервые, и наша задача их привлечь и не отпугнуть от классической музыки. В сентябре также планируется органный фестиваль", — рассказал Гаделия в эфире радио Sputnik Абхазия.

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