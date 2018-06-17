Гаделия о концертах в Пицунде: путешествие по музыкальным эпохам

"Программа концертов разнообразна, от музыки эпохи барокко до музыки XX века. Из концерта в концерт программа будет обрастать новыми жанрами. Концерты продлятся до октября месяца. Все концерты будут проходить в одно отделение, продолжительностью в один час. Это такой лимит времени, чтобы публику не перекормить музыкой, и в то же время, чтобы зритель получил некий экскурс по разным эпохам музыки. Зачастую на органный концерт приходят впервые, и наша задача их привлечь и не отпугнуть от классической музыки. В сентябре также планируется органный фестиваль", — рассказал Гаделия в эфире радио Sputnik Абхазия.

