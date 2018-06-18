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Адгур Ардзинба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ардзинба о "горячей линии" Минэка: люди помогают вести контроль там, где не успеваем

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О первых итогах работы "горячей" линии для обращения граждан, запущенной Министерством экономики Абхазия, в интервью Sputnik Абхазия рассказал министр экономики республики Адгур Ардзинба.

Министерство экономики Республики Абхазия запустило горячую линию для обращений граждан с жалобами и предложениями по работе подведомственных органов и организаций.

"Это решение было принято в соответствии с поручением президента, направленным на установление обратной связи с гражданами, с предпринимателями. Общество должно иметь возможность обращать внимание власти на те или иные проблемы, с которыми оно сталкивается. За 11 дней работы "горячей линии" поступило более двадцати звонков. Считаю, что это направление полезное, оно дает возможность напрямую слышать о проблемах, с которыми сталкиваются наши граждане. У нас не всегда хватает времени отслеживать все процессы. За Министерством экономики сейчас закреплено еще девять организаций, ряд РУПов и госкомпаний, не всегда доходят руки до контроля. А теперь у нас появилась возможность получать от граждан информацию. Считаю, что это полезная инициатива", — сказал Ардзинба. 

Решение о создании горячей линии принято в связи с тем, что на Министерство экономики возложена ответственность за деятельность девяти государственных органов. Сотрудники Министерства экономики изучают ситуацию в каждой конкретной организации, а информация, полученная от граждан с помощью "горячей линии", будет использована в целях повышения эффективности деятельности этих органов, сообщает сайт Министерства экономики.





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