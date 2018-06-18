Арчелия о питании летом: кусок вареного мяса полезнее вазы фруктов на ночь

"В такое время года употреблять нужно больше растительной пищи, необходимо больше клетчатки. Перед купанием в море желательно не есть тяжелую пищу, шашлыки и тому подобное. Некоторые после шести вечера предпочитают фрукты, но немногие знают, что фрукты и овощи распадаются на глюкозу, потому эффект такой же, как и после бутерброда. Кусок мяса отварного полезнее вазы фруктов на ночь.

В жару человек теряет больше жидкости, но мы все сидим под кондиционерами, в машине, на работе, дома, поэтому здоровым людям достаточно выпивать 1,5 —2 литра в день", — посоветовала Арчелия в эфире радио Sputnik Абхазия.

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