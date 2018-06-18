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Эрик Микаа
© Sputnik / Томас Тхайцук

Микаа об увлечении мотоциклами: мощь и ощущение свободы

Радио
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О своем увлечении мотоциклами и о том, как однажды сев за руль своего байка, решил никогда не променять его ни на какое авто, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал мотолюбитель Эрик Микаа.

"Мототехника требует особого внимания. Это, как любимая, красивая, вечно молодая женщина для мужчин, всегда требует ухода. Я очень давно хотел приобрести себе мотоцикл. Когда мне это удалось сделать, точно знал, что когда он подо мной заведется и забурчит, то я уже не пересяду в закрытый автотранспорт. Когда вы передвигаетесь на мотоцикле весом до 400 килограммов, который идеальный сбалансирован, даже в самый знойный день испытаете это чувство свободы, эту мощь", — рассказал Микаа в эфире радио Sputnik Абхазия.

Подробности слушайте в подкасте.

22 июля 1992 года сразу в нескольких странах энтузиасты пересели с автомобилей на мотоциклы и отправились на работу. Изначально акцию так и назвали — Ride to Work Day. Позже она постепенно превратилась в День мотоциклиста.
В качестве основной цели акции ее организаторы называют необходимость заявить о правах мотоциклистов, не ущемляя прав других участников дорожного движения.




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