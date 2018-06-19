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Мактина Лакербая
© Sputnik / Томас Тхайцук

Лакербая: заразиться корью можно и без контакта с больным человеком

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Чем опасна корь и как легко ею заразиться, об этом в интервью радио Sputnik Абхазия рассказала заместитель министра здравоохранения Мактина Лакербая.

"Корь известна с древних времен. Корью можно заболеть не только тогда, когда происходит контакт с больным, а если даже вы находитесь с больным на разных этажах здания. Инфекция распространяется очень быстро и поражает в ста процентах случаев. Чаще всего болеют не привитые дети, да и взрослых корь не обходит стороной, и переносят они гораздо тяжелее.  Само заболевание опасно своими осложнениями, до появления антибиотиков погибал один ребенок из ста. Корь — очень серьезное заболевание, если есть возможность предупредить корь, то обязательно нужно этим воспользоваться", — сказала Лакербая в эфире радио Sputnik Абхазия. 

В двадцати восьми странах Европы наблюдается неблагополучная ситуация по кори, предупредил российских туристов Роспотребнадзор, сообщает РИА Новости.
"По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в текущем году в ряде регионов мира регистрируется эпидемическое неблагополучие по кори. На территории Европы распространение кори наблюдается в 28 странах, при этом 76% составляют случаи местной передачи инфекции", — говорится в сообщении.
Единственным эффективным профилактическим средством от кори является вакцинация. Непривитым и ранее не болевшим корью людям рекомендуется сделать прививку не менее чем за 14 дней до планируемой поездки.




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