Лакербая: заразиться корью можно и без контакта с больным человеком

"Корь известна с древних времен. Корью можно заболеть не только тогда, когда происходит контакт с больным, а если даже вы находитесь с больным на разных этажах здания. Инфекция распространяется очень быстро и поражает в ста процентах случаев. Чаще всего болеют не привитые дети, да и взрослых корь не обходит стороной, и переносят они гораздо тяжелее. Само заболевание опасно своими осложнениями, до появления антибиотиков погибал один ребенок из ста. Корь — очень серьезное заболевание, если есть возможность предупредить корь, то обязательно нужно этим воспользоваться", — сказала Лакербая в эфире радио Sputnik Абхазия.

В двадцати восьми странах Европы наблюдается неблагополучная ситуация по кори, предупредил российских туристов Роспотребнадзор, сообщает РИА Новости.

"По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в текущем году в ряде регионов мира регистрируется эпидемическое неблагополучие по кори. На территории Европы распространение кори наблюдается в 28 странах, при этом 76% составляют случаи местной передачи инфекции", — говорится в сообщении.

Единственным эффективным профилактическим средством от кори является вакцинация. Непривитым и ранее не болевшим корью людям рекомендуется сделать прививку не менее чем за 14 дней до планируемой поездки.