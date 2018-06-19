Куртов о ЧМ-2018 по футболу: способствует улучшению имиджа России

Чемпионат мира по футболу — это не только праздник спорта, но и удобная площадка для решения многих международных проблем, считает эксперт Российского института стратегических исследований Аждар Куртов.

По мнению Аждара Куртова, главный спортивный праздник позволит многочисленным гостям со всего мира лучше узнать Россию.

"Спорт должен объединять народы независимо от той политики, которую проводят их правительства. И тот факт, что спортивные соревнования проходят сразу в нескольких городах, причем расположенных далеко друг от друга, позволят гостям увидеть, какая наша страна, что представляет наш народ. Это, безусловно, будет способствовать улучшению имиджа нашей страны", — сказал эксперт в интервью радио Sputnik.

Кроме того, по словам Куртова, во время чемпионата у российского президента будет уникальная возможность встретиться и пообщаться в неформальной обстановке с лидерами и представителями других стран.

"Именно в неформальной обстановке участники переговоров, как правило, более раскованны, а значит, более откровенны, а значит, можно наметить выходы из той или иной сложившейся ситуации", — пояснил политолог, добавив, что в этом смысле чемпионат мира будет удобной площадкой для решения целого спектра международных проблем.

Первый в истории Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира по розыгрышу Кубка мира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи. Полный календарь чемпионата мира по футболу 2018 года можно посмотреть в специальной инфографике Sputnik Эстония.



