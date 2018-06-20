Логуа о победе сборной России над Египтом: игра неожиданная и грамотная

Футбольный эксперт Юрий Логуа в эфире радио Sputnik Абхазия назвал выход российской сборной по футболу в 1/8 финала Чемпионата мира неожиданным событием, а итог матча с египтянами – результатом закономерным.

"Игра неожиданная и очень грамотная. Сборная России показала все 90 минут выносливость, все время доминируя во всех отношениях. Я не ожидал. Значит ребята физически готовы, чувствовалось, что и психологически они были готовы, и в тактическом плане тоже неплохо выглядели. Так что результат я считаю закономерным", — отметил Логуа.

Во вторник 19 июня сборная России по футболу одержала вторую победу на Чемпионате мира, обыграв в матче второго тура группового этапа команду Египта.

Встреча группы A, прошедшая во вторник в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:1. На 47-й минуте собственные ворота поразил египтянин Ахмед Фатхи. На 59-й минуте отличился Денис Черышев, для которого это третий гол на турнире, а на 62-й минуте мяч забил Артем Дзюба. На 73-й минуте форвард сборной Египта Мохамед Салах реализовал пенальти, который был назначен после применения системы видеопомощи арбитрам (VAR).