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Армен Гаспарян
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Гаспарян: не понимаю культ Грузии вокруг карательного генерала Мазниашвили

Радио
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Историк, политический эксперт Армен Гаспарян в эфире радио Sputnik Абхазия говорит о личности грузинского военачальника Георгия Мазниашвили и о том, почему сегодня в Грузии почитают карательного генерала.

"Я всегда говорю, что  в гражданской войне героев не бывает. Едва ли стоит глорифицировать прежде всего грузинским историкам деятельность Мазниашвили, потому что документы всем известны. Есть прекрасная книга "Очерки истории Абхазии 1910-1921 годы", которая выходила в Грузии. Поэтому те, кто собирается оспаривать совершенные Мазниашвили преступления, могут непосредственно ознакомиться с этой книгой. Что касается правопреемственности, то попытки заливать кровью Абхазию свойственны для грузинской государственности что сто лет назад, что  в новейшей истории, и, конечно, генерал Мазниашвили является некоторым символом этого процесса, но символом сугубо отрицательным. Потому что никакого результата не добились, абхазы не были грузинизированы, несмотря на существовавшие по этому поводу планы. Абхазы сохранились как народ и, слава богу, что сегодня перед республикой подобного рода вопрос не стоит. А значит, страна и народ будут жить, процветать и развиваться. Нет ничего удивительного в том, что в Грузии сегодня создан культ Мазниашвили. Он с этой точки зрения является важным фактором государственной и идеологической пропаганды. Понятно, что  в условиях отсутствия других элементов для этого, конечно, приходится использовать образ Георгия Мазниашвили. Прискорбно то, что подавляющее большинство людей, которые его глорифицируют, имеют весьма смутное представление о подлинных событиях эпохи гражданской войны. Если бы у них было больше знаний, то, наверное, они относились бы к этой фигуре с гораздо большей степенью критичности", — сказал Гаспарян. 

19 июня исполнилось 100 лет со дня вторжения грузинских войск под командованием генерала Георгия Мазниашвили (Мазниева) в Абхазию и ее оккупации. 

23 июня 1918 года Приказом №1 генерал Мазниев объявил Абхазию генерал-губернаторством.




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