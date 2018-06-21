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Александр Студеникин
© Фото : предоставлено Александром Студеникиным

Студеникин: хорошие отзывы болельщиков не изменят ситуацию между Западом и Россией

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Нет оснований думать, что после чемпионата отношения Запада к России станет менее агрессивным, отметил в интервью радио Sputnik Абхазия политолог Александр Студеникин.

"Простой человек, поделившись впечатлениями с другими, возможно, для себя определит что-то, но не видно оснований думать, что ситуация поменяется именно после этого чемпионата, и отношение Запада к России станет менее агрессивным или меньше будет навязывать свое отношение, меньше принимать во внимание российские интересы. Конечно, часть людей для себя дополнительно узнают, какая  она, Россия, о которой рассказывали кошмары, и понимают, что это не так, и это уже хорошо, но глобально поменять ситуацию в этих непростых взаимоотношениях не получится", — сказал Студеникин в интервью радио Sputnik Абхазия.

Теги:
Такие обстоятельства, Чемпионат мира по футболу 2018, Абхазия



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