Студеникин: хорошие отзывы болельщиков не изменят ситуацию между Западом и Россией

"Простой человек, поделившись впечатлениями с другими, возможно, для себя определит что-то, но не видно оснований думать, что ситуация поменяется именно после этого чемпионата, и отношение Запада к России станет менее агрессивным или меньше будет навязывать свое отношение, меньше принимать во внимание российские интересы. Конечно, часть людей для себя дополнительно узнают, какая она, Россия, о которой рассказывали кошмары, и понимают, что это не так, и это уже хорошо, но глобально поменять ситуацию в этих непростых взаимоотношениях не получится", — сказал Студеникин в интервью радио Sputnik Абхазия.