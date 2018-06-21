Лучанинов: в Абхазии в 1994 году испытал чувства солдат, освободивших мир от фашистов

"В миротворческой операции в Абхазии с 1994 по 2008 годы приняли участие более 70 тысяч солдат и офицеров Вооруженных сил России. Из них 117 человек погибли, не знаю количество раненых. То значение, которое придает руководство Абхазии этому периоду истории, радует. Я всегда завидовал людям, которые освобождали в Великую Отечественную войну наши города. Чувства, которые испытывали советские солдаты в Минске, в Киеве, я мог себе представить, а прочувствовать не мог. А вот в Абхазии в 1994 году, как мне кажется, я испытал те же чувства, которые испытывали наши солдаты, освободив города от фашистов", — сказал Лучанинов.

Миротворческая операция в Абхазии осуществлялась с 1994 по 2008 годы коллективными силами по поддержанию мира Содружества Независимых Государств, сформированными решением Совета глав государств СНГ на базе Вооруженных сил Российской Федерации.

21 июня в Абхазии отмечается День миротворческих сил Российской Федерации.