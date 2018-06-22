Гамгия: дети историю Великой Отечественной воспринимают через призму войны в Абхазии

"Преподаватели ставят перед собой задачу донести до ребенка непросто факты о Великой Отечественной войны, но и какие были тому причины, как зарождался нацизм, фашизм. Ведь сегодня тоже часто слышим такие лозунги, есть фашизм и в наше время. Детей надо воспитывать так, чтобы они понимали, что это зло. Европа допустила нацизм у себя на территории и на это были политические интересы, дети должны в этом разбиратся. В новейшей истории очень подробно это все описывается, и мы это учим. Мы говорим, что история переписывается в угоду политических конъектур, но дети знают о последствиях войны, и Холокосте, о блокаде Ленинграде", — отметила Гамгия в эфире радио Sputnik Абхазия.

На рассвете 22 июня 1941 г. германская армия всей своей мощью обрушилась на советскую землю. Открыли огонь тысячи артиллерийских орудий. Авиация атаковала аэродромы, военные гарнизоны, узлы связи, командные пункты Красной Армии, крупнейшие промышленные объекты Украины, Белоруссии, Прибалтики. Началась Великая Отечественная война советского народа, продолжавшаяся 1418 дней и ночей.