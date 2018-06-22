15:10 22 Июня 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.24
  • EUR73.72
Поиск
Майя Гамгия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гамгия: дети историю Великой Отечественной воспринимают через призму войны в Абхазии

Радио
Получить короткую ссылку
11020

О том, как сегодня в школах преподносится тема Великой Отечественной войны, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала учитель истории Майя Гамгия.

"Преподаватели ставят перед собой задачу донести до ребенка непросто факты о Великой Отечественной войны, но и какие были тому причины, как зарождался нацизм, фашизм. Ведь сегодня тоже часто слышим такие лозунги, есть фашизм и в наше время. Детей надо воспитывать так, чтобы они понимали, что это зло. Европа допустила нацизм у себя на территории и на это были политические интересы, дети должны в этом разбиратся. В новейшей истории очень подробно это все описывается, и мы это учим. Мы говорим, что история переписывается в угоду политических конъектур, но дети знают о последствиях войны, и Холокосте, о блокаде Ленинграде", — отметила Гамгия в эфире радио Sputnik Абхазия. 

На рассвете 22 июня 1941 г. германская армия всей своей мощью обрушилась на советскую землю. Открыли огонь тысячи артиллерийских орудий. Авиация атаковала аэродромы, военные гарнизоны, узлы связи, командные пункты Красной Армии, крупнейшие промышленные объекты Украины, Белоруссии, Прибалтики. Началась Великая Отечественная война советского народа, продолжавшаяся 1418 дней и ночей.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Сейм Латвии
    Доходчивая агитация

    Сейм Латвии отклонил поправки к закону о предвыборной агитации, запрещающие проводить ее на любом языке, кроме государственного.

  • Гроза, архивное фото
    Удар стихии

    На Литву обрушился ураган, несколько районов страны остались без света – в соцсетях активно обсуждают последствия разгула стихии.

  • ООН
    Повод для обсуждения

    Генеральная ассамблея ООН в Нью-Йорке рассмотрит проект резолюции "о выводе иностранных войск с территории Молдовы".

  • Линии электропередач, архивное фото
    Да будет свет!

    Таджикистан планирует увеличить экспорт электроэнергии в Афганистан до 1,5 миллиарда кВт/ч вместо прошлогодних 1,4 миллиарда кВт/ч.

  • Запорожская АЭС
    Договорились!

    Договоренность между властями Узбекистана и России о строительстве АЭС в республике достигнута, сейчас разрабатывается план реализации проекта.

  • Позитронно-эмиссионный и компьютерный томограф
    Клинический случай

    Пациента клиники Тартуского университета во время обследования забыли в магнитно-резонансном томографе – он провел в нем несколько часов.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Игрок сборной Германии Леон Горецка, прилетевшей для участия в чемпионате мира по футболу FIFA-2018, в аэропорту Внуково
Поклонницам футбола: самые привлекательные игроки ЧМ-2018
Что увидели футбольные болельщики из разных стран в России
Что увидели футбольные болельщики из разных стран в России
Стратегический бомбардировщик Ту-95
Стратегический бомбардировщик Ту-95

Соцсети

Sputnikabkhazia