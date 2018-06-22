Кобахия об очистке Цибилиума: рад, что молодежь стремится к сохранению памятников истории

Об акции по очистке древней крепости Цибилиум, о значимости исторического сооружения в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия республики Батал Кобахия.

"Крепость Цибилуим уникальный памятник средневекового времени, начало формирования абхазской государственности. Суть акции заключается в том, что формируется позитивное отношение молодежи к объектам культурного наследия, и это радует. Много групп, которые обращаются с инициативой расчистить памятники историко-культурного наследия, потому что при очистке территорий всегда необходимо иметь рекомендации госоргана по охране, чтобы они что-либо не повредили. Мы с удовольствием с ними ездим", — сказал Кобахия.

Заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия республики Батал Кобахия отметил, памятники культурного наследия должны быть открыты для посещения людьми.

"Сегодня, когда смотришь на Цибилиум и стены крепости не видны. Я очень рад, что молодежь подключается к сохранению памятников культуры, это меняют некое отношение населения к объектам культурного наследия, к древней истории", — отметил Кобахия в интервью радио Sputnik Абхазия.

Группа волонтеров под руководством Министерства Культуры Абхазии с 23 по 24 июня займется очисткой территории крепости Цибилиум.