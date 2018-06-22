Светов о публикации рассекреченных документов о Великой Отечественной: развеют бред

На сайте Минобороны опубликовали уникальные исторические документы, рассказывающие о начале Великой Отечественной войны. Среди них — первый советский боевой приказ и трофейная карта немецкого плана "Барбаросса".

"Важная традиция, что Министерство обороны в последние годы публикует новые документы. К сожалению, было время, когда мы за завесами секретности утратили позиции в отстаивании истиной правдивой истории войны. У нас было засекречено, а наши идеологические противники выстраивали всякого рода домыслы на это счет, продвигали свои бредовые порой идеи о том, как началась война, какие были мотивы, каким был ее ход. То, что сейчас происходит оцифровывание этих документов, важно еще и потому, что молодежь может приобщиться", — сказал Светов в эфире радио Sputnik.