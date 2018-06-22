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Политолог Юрий Светов
© Фото : "Саморегулятор"

Светов о публикации рассекреченных документов о Великой Отечественной: развеют бред

Радио
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Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik отметил важность рассекречивания Министерством обороны России документов времен Великой Отечественной войны.

На сайте Минобороны опубликовали уникальные исторические документы, рассказывающие о начале Великой Отечественной войны. Среди них — первый советский боевой приказ и трофейная карта немецкого плана "Барбаросса".

"Важная традиция, что  Министерство обороны в последние годы публикует новые документы. К сожалению, было время, когда мы за завесами секретности утратили позиции в отстаивании истиной правдивой истории войны. У нас было засекречено, а наши идеологические противники выстраивали всякого рода домыслы на это счет, продвигали свои бредовые порой идеи о том, как началась война, какие были мотивы, каким был ее ход. То, что сейчас происходит оцифровывание этих документов, важно еще и потому, что молодежь может приобщиться", — сказал Светов в эфире радио Sputnik

 




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