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Анна Калягина
© Sputnik / Томас Тхайцук

Калягина о бронировании отелей в Абхазии: ситуация на июль и август "повеселела"

Радио
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Президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина в эфире радио Sputnik сообщила о том, что ситуация с бронированием отелей в республике заметно улучшилась.

"Ситуация с бронированием стала «повеселее». На июль-август многие отели стали загружаться. Сейчас есть много экскурсий. В июне было затишье, мы боялись, что туристов будет мало, но спрос повысился. Совсем недавно стали бронировать путевки и на сентябрь. "Повеселее» стало, мы приблизились по продажам к уровню прошлого года", — рассказала Анна Калягина. 

Теги:
отдых в Абхазии, туристы, путевка, Анна Калягина, Абхазия



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