Калягина о бронировании отелей в Абхазии: ситуация на июль и август "повеселела"

"Ситуация с бронированием стала «повеселее». На июль-август многие отели стали загружаться. Сейчас есть много экскурсий. В июне было затишье, мы боялись, что туристов будет мало, но спрос повысился. Совсем недавно стали бронировать путевки и на сентябрь. "Повеселее» стало, мы приблизились по продажам к уровню прошлого года", — рассказала Анна Калягина.