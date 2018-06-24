Гурин о Facebook: знает, что нужно каждому из нас

В эфире Sputnik Эстония эксперт объяснил, что высокая зависимость от Facebook и других соцсетей неслучайна, она появляется не на пустом месте, ведь каждый клик анализируется и в дальнейшем обрабатывается.

"Специалисты составляют психологические портреты и списки привычек пользователей. И на основании этих данных алгоритм понимает практически каждого пользователя, он знает, что нужно каждому из нас дать и показать, чтобы мы остались в ленте", — сказал он.

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