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Олег Гурин
© Фото : Из личного архива

Гурин о Facebook: знает, что нужно каждому из нас

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Веб-медиа-специалист Олег Гурин рассказал, с помощью каких алгоритмов удерживается интерес и внимание пользователей.

В эфире Sputnik Эстония эксперт объяснил, что высокая зависимость от Facebook и других соцсетей неслучайна, она появляется не на пустом месте, ведь каждый клик анализируется и в дальнейшем обрабатывается.

"Специалисты составляют психологические портреты и списки привычек пользователей. И на основании этих данных алгоритм понимает практически каждого пользователя, он знает, что нужно каждому из нас дать и показать, чтобы мы остались в ленте", — сказал он.
Подробности слушайте в подкасте.




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