Гамгия о работе экскурсовода: моя задача - влюбить туриста в Абхазию

"Я представляю Абхазию, поэтому к каждому своему выезду я отношусь со всей ответственностью. У меня маленькая задача – влюбить туриста в Абхазию, чтобы они еще раз сюда приехали. Думаю, я с этим справляюсь, ну, а сервис и другие неприятности, которые встречаются у нас на пути, сглаживаются, когда ты видишь вокруг такую красивую природу, они всего этого не замечают и довольные возвращаются с экскурсии. Экскурсовод должен быть влюбленным в свой народ, а также дипломатом, экономистом, историком, политиком с глубокими знаниями", — отметила Гамгия в интервью радио Sputnik Абхазия.