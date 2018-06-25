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Майя Гамгия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гамгия о работе экскурсовода: моя задача - влюбить туриста в Абхазию

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О работе экскурсовода и о том, какими качествами он должен обладать, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказала учитель истории, экскурсовод Майя Гамгия.

"Я представляю Абхазию, поэтому к каждому своему выезду я отношусь со всей ответственностью. У меня маленькая задача – влюбить туриста в Абхазию, чтобы они еще раз сюда приехали. Думаю, я с этим справляюсь, ну, а сервис и другие неприятности, которые встречаются у нас на пути, сглаживаются, когда ты видишь вокруг такую красивую природу, они всего этого не замечают и довольные возвращаются с экскурсии. Экскурсовод должен быть влюбленным в свой  народ, а также дипломатом, экономистом, историком, политиком с глубокими знаниями", — отметила Гамгия в интервью радио Sputnik  Абхазия.




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