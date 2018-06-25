Одинцова о выпуске абхазской студии "Щуки": ощущаю пустоту

"Мне пока трудно оценить расставание с курсом. Я только прихожу в институт и не встречаю своих студентов, вижу студентов других курсов и ощущаю какую-то пустоту в месте, где обычно у меня были заботы, беспокойство о своих студентах. Я понимаю, что пока в этом месте у меня дыра. Надеюсь, что не потеряю связь с ними, буду следить за их творческой деятельностью, буду смотреть спектакли абхазского и русского театров. Очень надеюсь на то, что увижу кого-то в кино. Рассчитываю на то, что моих студентов ждет интересная, творческая карьера", — сказала Елена Одинцова.