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Елена Одинцова
© Фото : Елена Бекиш

Одинцова о выпуске абхазской студии "Щуки": ощущаю пустоту

Радио
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Восемь студентов абхазской студии Театрального института имени Бориса Щукина сдали государственные экзамены и стали дипломированными актерами. Своими впечатлениями от расставания со своими студентами в эфире радио поделилась художественный руководитель студии Елена Одинцова.

"Мне пока трудно оценить расставание с курсом. Я только прихожу в институт и не встречаю своих студентов, вижу студентов других курсов и ощущаю какую-то пустоту в месте, где обычно у меня были заботы, беспокойство о своих студентах. Я понимаю, что пока в этом месте у меня дыра. Надеюсь, что не потеряю связь с ними, буду следить за их творческой деятельностью, буду смотреть спектакли абхазского и русского театров. Очень надеюсь на то, что увижу кого-то в кино. Рассчитываю на то, что моих студентов ждет интересная, творческая карьера", — сказала Елена Одинцова. 




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